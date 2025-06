Ein Auto fährt auf der Bundesstraße 97 in Schlangenlinien – ein Zeuge greift ein und will den betrunkenen Fahrer stoppen.

Ottendorf-Okrilla - In Ottendorf-Okrilla hat ein 34-jähriger Mann einen betrunkenen Autofahrer gestoppt und ihn bis nach Hause verfolgt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Zeuge am Freitagabend auf der B 97 ein Auto, das in Schlangenlinien fuhr. Er versuchte zunächst, den Fahrer durch Lichthupe zum Anhalten zu bewegen. Als der Mann ausstieg, sprach ihn der 34-Jährige an und forderte den Autoschlüssel. Der Mann stieg jedoch wieder ein und fuhr weiter.

Der Zeuge verfolgte den 39-jährigen Fahrer und informierte unterwegs die Polizei. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab 2,22 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.