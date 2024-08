Eine brennende Papiermülltonne vor einem Wohnhaus in Sebnitz sorgt für Aufregung. Vier Menschen werden medizinisch betreut. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Große Mülltonne brennt in Sebnitz - Rauch zieht in Wohnhaus

Sebnitz - Eine große Papiermülltonne hat vor einem Mehrfamilienhaus in Sebnitz in der Nacht gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Vier Bewohner wurden aufgrund der Rauchentwicklung jedoch medizinisch betreut. Durch den Brand entstand Rauch, der sich ausbreitete und in Teile des Mehrfamilienhauses im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zog. Die Feuerwehr löschte den Brand, lüftete die betroffenen Wohnungen und gab sie daraufhin wieder frei. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. Die Fassade des Mehrfamilienhauses im Baudenweg wurde leicht beschädigt, die Mülltonne vollständig zerstört.