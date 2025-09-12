In den frühen Morgenstunden werden die Einsatzkräfte zu einem Großbrand gerufen. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt.

Oberharz am Brocken - In Oberharz am Brocken (Landkreis Harz) hat in der Nacht ein muslimischer Gebetsraum in Flammen gestanden. Nach Angaben der Polizei kam es durch den Brand in dem Gebetsraum, der in einem ehemaligen Supermarkt untergebracht ist, zu einer starken Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten waren demnach am frühen Morgen abgeschlossen. Auch die Warnung wegen starker Rauchentwicklung sei aufgehoben.

Rund 100 Einsatzkräfte waren laut Polizei an dem Einsatz an dem Gebäude in der Nordhäuser Straße des Ortsteils Hasselfelde beteiligt. Der Grund für den Ausbruch des Brandes sei noch unklar.