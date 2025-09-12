Mitten in der Nacht erschüttert eine Explosion die Ebersstraße in Schöneberg. Die Mordkommission ermittelt. Ein 22-jähriger Mann wird verletzt.

Berlin - Bei der Explosion eines Autos in Berlin-Schöneberg ist ein 22-jähriger Mann verletzt worden. Die Polizei geht von einem Angriff aus, daher ermittelt eine Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA), wie eine Sprecherin sagte. Die Explosion ereignete sich gegen 1.30 Uhr in der Ebersstraße.

Das Auto brannte danach vollständig aus. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte den Tatort ab und untersucht mit der Spurensicherung, anderen Ermittlern und Sprengstoffexperten. Weitere Informationen sollten folgen.