Noch ist das Feuer im Landkreis Elbe-Elster nicht unter Kontrolle: Die Feuerwehr bittet Menschen in der Umgebung, Lüftungen auszuschalten und auf Warnmeldungen zu achten.

Röderland - Wegen eines Großbrandes in einer Lagerhalle im Röderländer Ortsteil Stolzenhain (Landkreis Elbe-Elster) hat die Feuerwehr vor Rauchgasen gewarnt. Wie diese auf Anfrage mitteilte, fing die Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs am späten Nachmittag an zu brennen. Wenig später wurde eine Warnung über Warn-Apps herausgegeben.

Rund 60 Einsatzkräfte seien vor Ort, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer war am frühen Abend noch nicht unter Kontrolle gewesen. Verletzte gab es zunächst keine. Welche Stoffe genau in der Halle lagerten, war zunächst unklar.

Die Bevölkerung wurde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Der Brandort liegt nahe Elsterwerda, unweit der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen.