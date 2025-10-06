Das Festival of Lights 2025 startet am Mittwoch. Bei der Generalprobe tauchen eine Reihe prominenter Berliner Gebäude aber bereits in ungewöhnliches Licht.

Bei der Generalprobe für das Festival of Lights wird unter anderem der Berliner Dom angestrahlt. (Archivfoto)

Berlin - Berlin probt schon einmal für das Festival of Lights. Am Abend sollen unter anderem der Fernsehturm, der Berliner Dom und die Gebäude am Bebelplatz in besonderem Licht erstrahlen.

Das Festival unter dem Motto „Let's shine together“ ist für den 8. bis 15. Oktober geplant. An den zehn Abenden sollen zwischen 19.00 und 23.00 Uhr jeweils zahlreiche bekannte Berliner Gebäude Teil der Lichtinstallationen werden.

Start ist am Potsdamer Platz

Die Generalprobe beginnt ab etwa 19.00 Uhr am Potsdamer Platz. Eine Stunde später gibt es eine Lightshow am Fernsehturm, anschließend geht es im Nikolaiviertel neben dem Roten Rathaus weiter.

Dort ist eine Video-Projektion angelehnt an Motive aus den „Harry Potter“-Büchern der englischen Autorin Joanne K. Rowling vorgesehen. Am Bebelplatz gibt es unter anderem am Gebäude der Humboldt-Universität und dem Hotel de Rome ungewöhnliche Lichtprojektionen.