Starke Rauchentwicklung in Delitzsch. In einer Abfallentsorgungsanlage ist ein Feuer ausgebrochen.

Großbrand in Abfallanlage in Delitzsch

Nach dem Brand in einer Abfallentsorgungsanlage in Delitzsch ist die Rauchwolke weithin sichtbar

Delitzsch - In einer Abfallentsorgungsanlage in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) ist ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei war am Morgen eine Produktionsmaschine in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gibt es keine Verletzten. Angaben zur Schadenshöhe konnten zunächst nicht gemacht werden. Nach Angaben der Stadt hat sich das Feuer zu einem Großbrand entwickelt.

Das Bundesamt für Katastrophenschutz warnte Anwohner im Raum Delitzsch vor starker Rauchentwicklung. Demnach sollte das Gebiet großräumig umfahren werden. Zudem sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben und Lüftungen sowie Klimaanlagen abgeschaltet werden.