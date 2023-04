Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga haben den deutschen Junioren-Nationalspieler Timo Ruckdäschel aus der Nachwuchs-Akademie von Red Bull in Salzburg verpflichtet. Der 18-Jährige unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vierjahresvertrag. Das gaben die Grizzlys am Montag bekannt. Ruckdäschel spielte zunächst in der Jugendabteilung des ERC Ingolstadt. Sein DEL-Debüt gab er am 14. Dezember 2022 für den neuen deutschen Meister EHC Red Bull München.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Timo nach unseren intensiven Bemühungen für uns entschieden hat. Er ist für sein Alter bereits körperlich sehr robust, gut ausgebildet und hat das Talent, sich durchzusetzen“, sagte der Wolfsburger Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz-Fliegauf.