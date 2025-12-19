Miroslav Klose hat ein Problem. Der Nürnberger Trainer weiß nicht, wer im letzten Spiel des Jahres gegen Hannover auflaufen kann. Acht Akteure sind krank - und ein Schlüsselspieler zudem gesperrt.

Nürnberg - Trainer Miroslav Klose steht beim 1. FC Nürnberg vor einem extrem schwierigen Aufstellungs-Puzzle für das Jahresabschlussspiel gegen Hannover 96. Eine Grippewelle im Profiteam beeinträchtigt beim fränkischen Fußball-Zweitligisten erheblich die Personalplanungen für das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Zwei Tage vor der Partie konnte Klose noch nicht absehen, welcher Kader ihm zur Verfügung stehen werde. Betroffen seien „acht Spieler insgesamt, sechs Feldspieler und zwei Torhüter. Davon werden definitiv zwei ausfallen, weil ein Einsatz für sie nicht möglich ist“, berichtete der FCN-Coach. Über die einzelnen Akteure mochte Klose nicht sprechen, auch mit Blick auf die Vorbereitungen des Gegners.

Im zentralen Mittelfeld verschärft sich das Problem auch noch dadurch, dass Leistungsträger Adam Markhiev nach der fünften Gelben Karte gesperrt ist und ersetzt werden muss. „Dann müssen wir versuchen, mit dem Material, das da ist, am Sonntag Punkte einzufahren“, sagte Klose zur schwierigen Situation.

Es könnte auch eine Chance sein, für die Akteure, die nachrücken. „Vielleicht überrascht uns der eine oder andere Spieler“, sagte Klose. Sein Ziel ist es, nach zuletzt drei sieglosen Partien möglichst mit mehr als 20 Punkten die wechselhafte Hinrunde zu beenden.