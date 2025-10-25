Die Zahl der Atemwegserkrankungen in Sachsen steigt, doch die Grippewelle steht erst noch aus. Wann der beste Zeitpunkt für eine Impfung ist.

Dresden - Während es draußen immer ungemütlicher wird, nehmen die Atemwegsinfektionen in Sachsen zu. Insbesondere Ansteckungen mit dem Coronavirus sind in diesen Tagen auf dem Vormarsch, wie aus Daten der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen hervorgeht.

In der Woche vom 12. bis zum 19. Oktober wurden 453 Covid-19-Fälle im Freistaat registriert, in der Woche zuvor waren es 396. Insgesamt wurden damit in diesem Jahr knapp 5.500 Fälle in Sachsen gezählt.

Grippe spielt hingegen momentan noch keine größere Rolle: Für die Woche vom 12. Oktober bis zum 19. Oktober wurden in Sachsen 38 Influenza-Fälle gemeldet, für das gesamte Jahr bisher fast 43.500 Infektionen.

Der beste Zeitpunkt für eine Grippeschutzimpfung liegt laut Gesundheitsministerium zwischen Anfang November und Mitte Dezember. Zwar lasse sich der Verlauf einer Influenza-Saison nicht vorhersagen, hieß es. Meist aber tritt die saisonale Grippewelle nach dem Jahreswechsel auf - und erreicht ihren Höhepunkt im Januar oder Februar.