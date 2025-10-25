Am 27. Oktober 1990 trat der erste frei gewählte Sächsische Landtag zusammen. Landtagspräsident Alexander Dierks erinnert an den demokratischen Aufbruch nach der Friedlichen Revolution.

Dresden - Landtagspräsident Alexander Dierks hat an die erste historische Sitzung des Sächsischen Landtags erinnert. „Die freien Wahlen und die 1. Sitzung des Sächsischen Landtags im Jahr 1990 waren historische Meilensteine auf dem Weg zu einer stabilen Demokratie in Sachsen“, sagte der CDU-Politiker. Am nächsten Montag wird der Jahrestag unter anderem mit einer Diskussionsrunde unter Jugendlichen und einer Foto-Ausstellung gefeiert.

Vor 35 Jahren, am 27. Oktober 1990, tagte erstmals nach der Friedlichen Revolution und der Wiedergründung des Freistaates Sachsen der Sächsische Landtag. Die 160 Abgeordneten kamen damals in der Dreikönigskirche in Dresden zusammen. Den heutigen Plenarsaal gab es damals noch nicht. Er wurde ab 1993 Tagungsort des Landesparlaments.

„Bei aller auch berechtigten Kritik an politischen Entscheidungen, sollten wir unsere liberale Demokratie mit ihren freien Wahlen niemals aufs Spiel setzen“, mahnte Dierks.