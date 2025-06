Ein Grillabend auf einem Sportplatz im Altenburger Land nimmt ein fatales Ende. Ein 16-Jähriger muss von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Dobitschen - Eine Stichflamme hat einen 16 Jahre alten Jungen beim Grillen so schwer im Gesicht verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Zu dem Unfall am Freitagabend sei es gekommen, weil ein Holzkohlegrill im Bereich des Sportplatzes in Dobitschen (Altenburger Land) unsachgemäß genutzt wurde, teilte die Polizei mit.

Vor allem im Sommer kommt es immer wieder zu Grillunfällen. Der Deutsche Feuerwehrverband warnt in diesem Zusammenhang etwa davor, Spiritus oder andere brennbare Flüssigkeiten auf den Grill zu gießen. Dabei können Stichflammen entstehen, die zu gefährlichen Verbrennungen führen können. Zudem sollte der Grill etwa sicher stehen und vor Wind geschützt sein.