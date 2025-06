Berlin - Ein 33 Jahre alter Fahrer ist in Berlin-Friedrichshain in seinem Wagen von einem Fahrgast bedroht worden. Dieser soll am Samstagabend gefragt haben, ob der Innenraum des Autos Videoüberwacht werde, was der 33-Jährige verneinte, teilte die Polizei mit.

Daraufhin habe der Fahrer das Geräusch eines aufklappbaren Messers gehört. Er stoppte das Fahrzeug und flüchtete. Der Fahrgast soll ihn verfolgt und die Herausgabe von Bargeld sowie seine Bauchtasche gefordert haben, wobei er den Mann mit einem Messer bedroht haben soll. Zeugen alarmierten die Polizei, woraufhin der Angreifer flüchtete.