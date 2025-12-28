Karl Geiger muss in seiner Heimat Oberstdorf den nächsten großen Rückschlag hinnehmen. Die erste Qualifikation vor der Vierschanzentournee gewinnt der slowenische Topfavorit.

Oberstdorf - Achtungserfolg für Philipp Raimund, schwere Schlappe für Karl Geiger: Der fünfmalige Skisprung-Weltmeister hat den Auftakt der Vierschanzentournee vermasselt und muss beim ersten Springen in Oberstdorf zuschauen. Geiger kam in der Qualifikation nicht über 106,5 Meter hinaus und landete damit auf Rang 53. Raimund dagegen beendete die Qualifikation auf Platz zwei.

Favorit Prevc in Qualifikation vorne

„Das ist ein Satz mit X, das ist ziemlich bitter. Das muss man aufrecht hinnehmen, es hilft nix. Es schmeckt schon eher sauer, die ganze Pille“, sagte Geiger in der ARD. In der Interviewzone fügte der 32-Jährige frustriert an: „Das war ein sauberer Griff ins Klo. Es ärgert mich richtig.“

Raimund hingegen nährte vor 15.500 Zuschauern die Hoffnung auf den ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit 24 Jahren. Der 25-Jährige sprang 132,5 Meter und musste sich nur dem slowenischen Topfavoriten Domen Prevc geschlagen geben, der 139,5 Meter weit flog. Dritter wurde Titelverteidiger Daniel Tschofenig aus Österreich.

Arena am Montag ausverkauft

Neben Raimund sind auch Felix Hoffmann (12.), Pius Paschke (21.), Andreas Wellinger (39.), Constantin Schmid (44.) und Luca Roth (46.) für das Finale der besten 50 Athleten an diesem Montag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) qualifiziert. Wellinger wirkte mit seinem 117-Meter-Satz nicht zufrieden, schaffte es im Gegensatz zu Geiger aber in den Wettbewerb. „Das tut uns allen in der Seele weh“, sagte Ex-Springer Sven Hannawald über Geiger.

Schon um die Mittagszeit und bei herrlichem Sonnenschein hatten tausende Menschen die Partymeile im Kern des malerischen Örtchens im Allgäu gesäumt. Die WM-Arena von 2021 soll am Montag ausverkauft sein. Auf Oberstdorf folgt das Neujahrsspringen am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen. Der bislang letzte deutsche Gesamtsieger bei der Tournee war Hannawald im Jahr 2002.