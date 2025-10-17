Das Wochenende bringt milde Tage und frostige Nächte nach Berlin und Brandenburg. Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für die Region.

Berlin/Potsdam - Zum Wochenende erwarten die Hauptstadtregion und Brandenburg graue Tage und milde Temperaturen. In den Nächten kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu Bodenfrost kommen.

Wechselnde bis starke Wolken hält die Wettervorhersage für Freitag bereit. Dazu kündigt der DWD leichte Regenschauer an. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad. Am Wochenende lautet die Vorhersage heiter bis wolkig - es soll trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des DWD bei zehn bis 13 Grad.

In den Nächten sollen die Temperaturen deutlich absinken. Bei vier bis ein Grad könne es in der Nacht zu Samstag in Bodennähe zu Frost kommen. So auch in der Nacht zu Sonntag. Dort erwartet der DWD Tiefstwerte bis minus vier Grad und in Bodennähe Frost bis minus sieben Grad.