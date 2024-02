Berlin - Modeschöpfer Harald Glööckler hat am Freitagabend in Berlin seine neue Modekollektion vorgestellt. Die Show markierte das 30. Jubiläum der „Pompöös“-Modemarke. Bei der „Couture Show“ präsentierten extravagant gestylte Models wie die US-Modeikone Amanda Lepore in Anwesenheit von prominenten Gästen wie Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) die Schöpfungen des 58-Jährigen. Am Montag beginnt die Fashion Week in Berlin offiziell, in dem Rahmen hatte Glööckler seine Modenschau ausgerichtet.

Der „Berliner Morgenpost“ sagte der 58-Jährige, er zähle in Berlin zum Kulturgut. „Die Leute fragen mich immer, woher ich meine Inspiration nehme. Und dann sage ich: Ich hole mir keine Inspiration, die ist in mir drin.“ Er finde sich selbst aber auch anstrengend.