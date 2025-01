Verkehrsunfälle haben bei eisiger Witterung die Polizei und andere Helfer auf Trab gehalten. In einigen Fällen blieb es nicht nur bei Blechschäden.

Auf glatten Straßen kam es in Thüringen zu zahlreichen Unfällen. (Symbolbild)

Erfurt - Nach einer ganzen Reihe von Unfällen auf eisglatten Straßen appelliert die Polizei daran, dem Wetter angepasst unterwegs zu sein. „Kein Termin ist so wichtig wie deine Gesundheit!“, postete die Thüringer Polizei auf der Plattform X. Allein am Morgen seien bislang 79 Verkehrsunfälle im Land gezählt worden, schrieb die Polizei weiter. Dabei seien in zehn Fällen Menschen verletzt worden. Häufig mussten auch die Straßen für Rettungs- und Räumungsarbeiten gesperrt werden.

Auch die Autobahnpolizei berichtete von Verkehrsbehinderungen und Unfällen, weil etwa Autofahrer zu schnell in der eisigen Witterung unterwegs gewesen seien. Demnach verlor etwa ein Fahrer bei Erfurt die Kontrolle über seinen Transporter, geriet ins Schleudern, sodass sich das Fahrzeug überschlug. Zwei von sieben Menschen im Transporter seien leicht verletzt worden.

Auf der Autobahn 4 bei Wandersleben (Landkreis Gotha) stieß ein Wohnmobil auf winterglatter Straße auf das Heck eines Lasters. Der Fahrer und zwei Menschen, die mit im Wohnmobil saßen, wurden verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens schätzt die Autobahnpolizei auf 32.000 Euro.

In Gegenverkehr geprallt

Im Wartburgkreis zwischen Dermbach und Bad Salzungen geriet eine 46-Jährige mit dem Auto laut Polizei witterungsbedingt in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Die Frau wurde schwer, der 62 Jahre alte Fahrer des anderen Autos leicht verletzt.

Die Menschen in Thüringen müssen sich laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes auch in den kommenden Tagen auf teils schwierige Straßenverhältnisse aufgrund von Schnee und Glätte einstellen.