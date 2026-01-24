Ein Pkw kommt in Bad Essen von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. (Symbolbild)

Bad Essen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer glatten Straße in Bad Essen ist am Samstagvormittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Wagen kam aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Brockhauser Weg im Landkreis Osnabrück von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie schwere Verletzungen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Unfallort im Einsatz, die Maßnahmen dauerten am Vormittag noch an.