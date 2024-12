In Sachsen heißt es in den nächsten Tagen: Mütze und Handschuhe nicht vergessen, denn es wird kalt und glatt im Freistaat.

Glatteis und Nebel in Sachsen

Dresden - Zur Mitte der Woche sind die Aussichten in Sachsen geprägt von eisigem und nassem Wetter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist eine Hochdruckzone über dem Ostseeraum dafür verantwortlich und bringt Frost mit örtlichem Glatteis sowie Nebel in den Freistaat.

Heute ist es bei Höchstwerten von zwei Grad bedeckt. Örtlich kann es Sprühregen oder Schneegriesel geben. Im Bergland warnt der DWD bereits am Tag vor Glätte. In der Nacht zum Donnerstag kommt zur dichten Wolkendecke teils Nebel mit Sichtweiten bis unter 150 Metern hinzu. Der Sprühregen setzt sich mitunter fort und führt bei Tiefstwerten bis minus zwei Grad, in höheren Lagen sogar minus fünf Grad, zu Glättegefahr auf den Straßen des Freistaates.

Am Donnerstag bleibt es trocken. Am Tag klettern die Temperaturen auf ein bis drei Grad, im Bergland leichter Frost bei minus ein Grad. In der Nacht zum Freitag setzt sich örtlich erneut Nebel durch und die Werte sinken auf bis zu minus drei Grad ab.

Trockenes und kaltes Winterwetter

Zum Ende der Woche wird es etwas freundlicher, wenn auch frostig kalt. Am Freitag ist es zunächst noch neblig-trüb bei bis zu minus zwei Grad. Im Tagesverlauf lockert es jedoch immer weiter auf und die Temperaturen steigen außerhalb des Nebels auf bis zu zwei Grad an. Dabei soll es trocken bleiben. In der Nacht zum Samstag herrschen dann frostige Werte von minus drei bis minus fünf Grad.