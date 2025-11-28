Wo Regen auf gefrorenen Boden fällt, wird es rutschig. Was das Wetter am Wochenende noch bereithält.

Offenbach - Trübes Wetter mit einzelnen Regenschauern bestimmt den Samstag in weiten Teilen Deutschlands. Am Sonntag kommt dann im Osten die Sonne hervor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagt.

In der Nacht auf Samstag ist Vorsicht auf den Straßen und Wegen im Südosten geboten, wo Regen auf gefrorenen Boden fällt: „In der Oberpfalz, in Niederbayern und im östlichen Oberbayern besteht dann ein erhöhtes Risiko für Glatteis“, erklärt DWD-Meteorologe Marco Manitta.

Am Samstag nimmt die Glatteisgefahr im Südosten allmählich ab. Vielerorts ist es stark bewölkt bis bedeckt, nur der Süden kann sich voraussichtlich über längere sonnige Phasen freuen. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis zehn Grad, im Südosten bei null bis fünf Grad.

Sonne am Sonntag im Osten

Der Sonntag bringt dem Westen Regen, doch andernorts setzt sich die Sonne durch. „Von Bayern bis Sachsen wird es abgesehen von einigen Nebelfeldern in den Niederungen ein weitgehend freundlicher Tag“, erklärt Manitta. Die Maximaltemperaturen betragen ein Grad in Ostbayern und elf Grad am Rhein.

In der kommenden Woche geht es ähnlich weiter: Wolken und Regen im Westen und Nordwesten, zumindest einige Sonnenstrahlen im Südosten. In den Niederungen hängt dagegen oft Nebel fest.