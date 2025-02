Erfurt - Nächtlicher Frost sowie morgendlicher Nebel dominieren die Straßen im Freistaat. Die Temperaturen sinken laut Deutschem Wetterdienst (DWD) örtlich auf bis zu minus acht Grad ab. Nebel mit Sichtweiten bis unter 150 Meter führe am Morgen zusätzlich zu Beeinträchtigungen im Verkehr.

In den frühen Morgenstunden ist es besonders in Ostthüringen glatt. In den Tälern liegen die Werte vereinzelt bei minus acht Grad, im restlichen Freistaat ist mit Temperaturen zwischen minus zwei und minus sieben Grad zu rechnen. Einzelne dichte Nebelfelder lösen sich laut DWD erst mit einem Temperaturanstieg zum Mittag hin auf. Deshalb sei Vorsicht auf dem Weg zur Arbeit geboten. Zunächst waren den Behörden jedoch keine größeren Unfälle in Verbindung mit den Witterungsverhältnissen bekannt.

Zur Mitte der Woche setzt sich der nächtliche Frost fort. Auch überfrierender Regen sowie Schneegriesel sind den Angaben nach im Bergland möglich. Die Temperaturen klettern den Aussichten zufolge nicht über sechs Grad.