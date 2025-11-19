Neuschnee sorgt für Probleme: Mehrere Lastwagen kommen an Steigungen in Südthüringen nicht weiter. Größere Unfälle blieben laut Polizei jedoch aus.

Sonneberg - Neuschnee und Glätte haben zahlreichen Lastwagenfahrern in Südthüringen zu schaffen gemacht. Im Kreis Sonnberg blieben einige Lastwagen an Steigungen hängen, wie die Polizei mitteilte. Verkehrsbehinderungen habe es etwa auf der Straße zwischen Piesau und Ernstthal sowie zwischen Lauscha und Neuhaus am Rennweg gegeben.

Es sei jedoch zu keinen größeren witterungsbedingten Unfällen gekommen, hieß es. Auch auf der Straße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof hatten laut Polizei am Vormittag vier Laster an Steigungen Probleme und blieben liegen.