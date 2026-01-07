Nach einem Brandanschlag haben 170 Experten zerstörte Stromleitungen repariert. Ein Großteil der Menschen hat wieder Strom. Doch es bleiben Gefahren.

Berlin - Nach dem tagelangen großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten sind noch nicht alle Menschen in dem Gebiet wieder mit Energie versorgt. 552 Haushalte und 42 Gewerbekunden haben noch keinen Strom, wie die für Energie zuständige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) gegen 13.30 Uhr sagte.

Am Vormittag gegen 11.00 Uhr war die Versorgung mit Strom im Südwesten der Stadt wieder angelaufen. Giffey sprach von einem „Meilenstein“. „Aber es ist noch nicht vorbei. Wir können uns noch nicht entspannt zurücklehnen“, betonte die Senatorin.

Die Wärmeversorgung müsse wieder hochgefahren werden. Nötig seien Neuprogrammierungen und Einstellungen der Heizungen. „Das ist das Thema für die kommenden Stunden.“ Bei Problemen solle man nicht selbst Hand anlegen, sondern Installateure rufen.