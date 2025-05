Das Wetter wird unbehaglich am Wochenende. Dabei kann es in Thüringen örtlich neben Starkregen auch Hagel und heftige Sturmböen geben.

Gewittriger Sommeranfang in Thüringen

Der DWD erwartet in Thüringen kräftige Gewitter - teils mit Starkregen. (Archivbild)

Leipzig/Erfurt - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Thüringen schwere und teils unwetterartige Gewitter. Ab Samstagabend ziehen bis Sonntagnacht von Westen her örtlich kräftige Gewitter über den Freistaat, wie der DWD informierte. Dabei sei lokal eng begrenzt und in kurzer Zeit Starkregen von 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter möglich.

Auch Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter sowie teils schwere Sturmböen von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde seien denkbar. Derzeit bestünden noch Unsicherheiten hinsichtlich der genauen räumlichen Ausdehnung der Gewitter. Am Sonntag ist meteorologischer Sommeranfang. In der kommenden Woche soll die Unwettergefahr nachlassen.