Für Freitag sind in Thüringen kräftige Gewitter angekündigt. Am Wochenende bleibt es - abgesehen von örtlichen Schauern - trocken.

Erfurt - Mit kräftigen Gewittern müssen die Menschen in Thüringen rechnen. Besonders vom Vogtland bis zum Altenburger Land besteht am Freitag Unwettergefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Möglich ist dabei Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und Hagelkörnern von um die 3 Zentimeter. Außerdem kann es schwere Sturm- bis Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Ein Sprecher des DWD ordnete ein: „Es gibt zwar eine flächendeckende Unwettergefahr, aber die tatsächlichen Unwetter wird es nur örtlich geben“.

Am Vormittag kommen von Südwesten her kräftige Gewitter auf, die örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen verbunden sind. Am Abend ziehen von Westen her erneut einzelne Gewitter und Schauer auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu 27 Grad, im Bergland auf bis zu 24 Grad.

In der Nacht zum Samstag gibt es zeitweise noch einzelne Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten von bis zu 13 Grad, im Bergland von bis zu 10 Grad.

Der Samstag ist wechselnd bis stark bewölkt bei Höchsttemperaturen von bis zu 24, im Bergland bis zu 21 Grad. Teilweise gibt es örtliche Schauer