Mehr Polizei-Bewerber scheitern am Diktat. Auch ein Zeichen für veränderte Schreibgewohnheiten durch Handy und Co.?

Potsdam - Durchgefallen beim Diktat: Etliche Polizei-Bewerber bestehen auch in Brandenburg den Deutschtest nicht. Die Zahl der Durchfaller im Diktat sei seit zwei, drei Jahren gestiegen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, Mathias Ziolkowski, der dpa. Am Montag hatte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel mangelnde Deutschkenntnisse der Bewerber beklagt - unabhängig von deren Nationalität.

Das Diktat als Teil des Auswahlverfahrens umfasst rund 200 Wörter und wird am PC geschrieben. Wer als Bewerber ohne Abi - also für den mittleren Polizeidienst - dabei mehr als 14 Fehler mache, sei durchgefallen, erklärte Gewerkschafter Ziolkowski. Bei der Bewerbung für den gehobenen Dienst dürfen es nicht mehr als 11 Fehler sein.

„Es ist kein schwieriges Diktat“, sagte Ziolkowski. Wie hoch der Anteil der durchgefallenen Bewerber pro Jahr ist, konnte er nicht sagen.

Verschlechtern soziale Medien die Rechtschreibung?

Er könne sich vorstellen, dass in einer „Handy-Gesellschaft“, geprägt von Kurznachrichten, Tiktok und Co., die Schreibleistung abnehme. Bewerber seien weniger geübt darin, längere Texte zu schreiben, so Ziolkowski. Auch über die Qualität der Bildung in Schulen muss aus seiner Sicht nachgedacht werden. Die Berliner Polizeipräsidentin sagte: „Ich will kein Schulbashing betreiben, aber es gibt ein Problem der Bildungsniveaus, mit denen die jungen Menschen aus den Schulen kommen.“

Das umfasst das Auswahlverfahren für die Polizei

Brandenburg sucht jährlich 440 Anwärter für den Polizeidienst. Einstellungstermine sind im April und Oktober. Der Auswahlverfahren an der Hochschule der Polizei in Oranienburg dauert zwei Tage.

Neben dem Diktat müssen sich Bewerber einem psychologischen Messverfahren stellen. Es soll sprachliche und mathematische Fähigkeiten, aber auch abstraktes und logisches Denken überprüfen.

Außerdem gehören zum Auswahlverfahren ein Sporttest mit zwölfminütigem Ausdauerlauf, ein Eignungsgespräch und eine ärztliche Tauglichkeitsuntersuchung. 75 Prozent der Bewerber für die brandenburgische Polizei kommen laut GdP auch aus Brandenburg, der Rest stammt aus Berlin und anderen Bundesländern.