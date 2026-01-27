Achtung auf Straßen und Rad- sowie Gehwegen: Der Morgen bringt Schnee oder gefrierenden Sprühregen. Erst ab Mittag bleibt es voraussichtlich trocken.

Berlin/Potsdam - Menschen in Berlin und Brandenburg sollten weiterhin vorsichtig auf den Straßen sein - es herrscht Glättegefahr. Der Tag startet mit etwas Schneefall oder leichtem gefrierendem Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Außerdem sorgt überfrierende Nässe für rutschige Straßen und Gehwege. In der Prignitz besteht bis zum Morgen erhöhte Glättegefahr. Ab Mittag soll es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen minus 1 bis 1 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird stark bewölkt und trocken, bei Minusgraden kommt es wieder zu Glätte wegen überfrierender Nässe. Es kühlt ab auf minus 1 bis minus 5 Grad. Dicht bewölkt und trocken geht es am Mittwoch weiter, die Temperaturen steigen auf maximal minus 1 bis 2 Grad.

Der Himmel ist in der Nacht zu Donnerstag bedeckt, lokal fällt Schneegriesel, meistens ist es aber trocken. Die Tiefstwerte liegen bei minus 1 bis minus 3 Grad. Am Donnerstag bleiben die Wolken den Menschen in Berlin und Brandenburg erhalten, im äußersten Süden von Brandenburg kann es schneien. Die Höchstwerte liegen bei minus 2 bis 0 Grad.