Glätte, Schnee und gefrierender Sprühregen können die Fahr- in Rutschbahnen verwandeln: Autofahrer in den drei Bundesländern sollten aufpassen.

Leipzig - Auf den Straßen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besteht weiterhin die Gefahr von Glätte. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Es könne auch zu leichtem Schneefall oder gefrierendem Sprühregen kommen. Der DWD sagt auch für die Nacht zu Mittwoch Glätte und überfrierende Nässe voraus.

In der Nacht zu Dienstag kam es auf den Straßen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nur zu wenigen glättebedingten Unfällen, wie die Polizei am Morgen berichtete. Der einsetzende Berufsverkehr könne jedoch auch in Bezug auf die Glätte zu steigenden Unfallzahlen führen, hieß es.