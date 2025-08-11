Bremen - Die Bildungsgewerkschaft GEW befürchtet Unterrichtsausfälle an Schulen im Land Bremen. „Insbesondere in Bremerhaven gibt es viele Standorte im Bereich der Grund- und Oberschulen, an denen die Unterrichtsversorgung bei deutlich unter 90 Prozent der vorgesehenen Stunden liegen wird“, prognostiziert GEW-Landessprecherin Elke Suhr. Am Donnerstag (14.8.) beginnt in Bremen das neue Schuljahr.

Die Gewerkschaft kritisiert, dass keine Zeit für Inklusion, Ausbildung und Schulleitung bleibe. Die zeitlich und psychische Belastung für die Lehrkräfte sei hoch. Mit geplanten Maßnahmen wie der Erhöhung der Präsenzzeit verschärfe sich die Lage weiter, befürchtet der GEW-Landesverband. Statt finanzieller Kürzungen und Mehrbelastung müsse in Personal, Räume und Ausstattung investiert werden.