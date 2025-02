Zwei lebensgefährlich Verletzte werden in einer Wohnung gefunden. Ein Mann stirbt. Was ist geschehen?

Gewalttat in Marzahn - Mann tot, Frau schwer verletzt

Polizisten finden zwei lebensgefährlich verletzte Menschen in Berlin-Marzahn. (Symbolbild)

Berlin - Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein Paar in seiner Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden worden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Er starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Die Leiche des Mannes solle noch heute in der Rechtsmedizin obduziert werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie sei nicht vernehmungsfähig, hieß es.

Was sich in der Wohnung des Paares in der Lea-Grundig-Straße abgespielt hat, war zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft nannten auch noch keine Details zum Alter der Opfer und möglichen Hintergründen.