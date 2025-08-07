Eine Frau ist mit ihrem Mann abends in Berlin unterwegs. Plötzlich verliert sie die Kontrolle über das Auto.

Berlin - Eine 79-Jährige ist nach einem Unfall in Treptow-Köpenick gestorben. Nach bisherigen Ermittlungen verlor die Frau aus gesundheitlichen Gründen am Mittwochabend die Kontrolle über ihr Auto, in dem auch ihr 86 Jahre alter Ehemann saß. Das Auto geriet gegen Zaunelemente und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin starb noch am Unfallort in Bohnsdorf. Ihr Mann kam mit Verletzungen im Rumpfbereich ins Krankenhaus.

Die Polizei sprach von einem medizinischen Notfall bei der Autofahrerin. Worum es sich konkret handelte, war zunächst unklar. Die genaueren Umstände des Unfalls sollen noch ermittelt werden.