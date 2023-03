Gestohlene Kaninchen in Göttingen wieder aufgetaucht

Göttingen - Zwei in Göttingen gestohlene Kaninchen sind wieder aufgetaucht. Die beiden Löwenkopfzwergkaninchen Timi und Rocky wurden am Donnerstagabend den Besitzern übergeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es gehe den beiden Tieren den Umständen entsprechend gut, hieß es. Sie bräuchten nun aber „ganz besondere Fürsorge, viele zärtliche Streicheleinheiten und auch eine extra Portion zarte Möhrchen“.

Die Tiere wurden am Mittwochabend aus ihrem Gehege gestohlen. Eine bisher unbekannte Frau, die angab die zwei weißen Kaninchen gefunden zu haben, meldete sich am Donnerstag telefonisch bei den Besitzern. Sie erhielt den Finderlohn in Höhe von 200 Euro.

Die Übergabe erfolgte in der Straße „Am Hasengraben“, weniger hundert Meter entfernt vom Wohnort der Tierbesitzer. „Wir konnten es auch nicht glauben“, sagte eine Polizeisprecherin, die betonte, dass es sich nicht um einen verfrühten Aprilscherz handele. „Es ist kein Fake.“

Die genauen Umstände des Diebstahls sowie der Täter sind indes noch unbekannt. Die Polizei ermittelt weiter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Beamten mitteilten.