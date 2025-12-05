Mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht ein Mann im Landkreis einen Gerichtsvollzieher. Dann verbarrikadiert er sich - schließlich müssen Spezialkräfte eingreifen.

Harbke - Bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Harbke (Landkreis Börde) hat ein Spezialeinsatzkommando den sich widersetzenden Bewohner überwältigt. Der 42-Jährige habe den Gerichtsvollzieher und dessen Begleiter mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht, als diese versucht hätten, die Wohnung zu betreten, teilte die Polizei mit.

Softairwaffe in der Wohnung gefunden

Anschließend habe sich der polizeibekannte Mann in seiner Wohnung verbarrikadiert. Den Spezialkräften sei es schließlich gelungen, den Mann zu überwältigen. Bei der Wohnungsdurchsuchung sei dann eine Softairwaffe gefunden worden, bei der es sich nach jetzigem Kenntnisstand um die Tatwaffe handelt. Gegen den Beschuldigten wurde der Polizei zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Vergangenen Monat war im Saarland ein Gerichtsvollzieher bei einer Zwangsräumung getötet worden. Dies hatte eine Diskussion um die Sicherheit bei Zwangsräumungen angefacht.