Er ist beliebt bei Berlinern und Touristen: In der nächsten Woche ist der Gendarmenmarkt nun wieder frei zum Flanieren.

Gendarmenmarkt in Berlin öffnet nach Sanierung wieder

Berlin - Nach rund zweijähriger Sanierung wird der Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte in der kommenden Woche wiedereröffnet. 14.000 Quadratmeter Pflaster seien unter Beibehaltung des vorhandenen Rasters denkmalgerecht erneuert worden, hieß es in einer Mitteilung der Umweltverwaltung.

Zu der Wiedereröffnung am Donnerstag wird unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet. Die Bauarbeiten waren im Oktober 2022 gestartet. Ende 2024 wurden die Hauptbaumaßnahmen abgeschlossen.

Classic Open Air im Sommer wieder auf dem Gendarmenmarkt

Neben einem unterirdischen, rund fünf Kilometer langen Leitungsnetz für Strom, Trink- und Abwasser wurde der historische Platz mit einem Regenwassermanagement ausgestattet. Regenwasser wird dafür in unterirdischen technischen Anlagen vorgereinigt und gespeichert.

Auch sei der Gendarmenmarkt nun komplett barrierefrei. Der Platz zwischen Deutschem Dom, Konzerthaus und Französischem Dom gilt bei Berlinern und Touristen als beliebter Ort für Kulturveranstaltungen oder zum Flanieren. Im Sommer soll dort nach zweijähriger Pause auch wieder das Classic Open Air stattfinden.