Dresden/Wechselburg - Der als „Papstmaler“ bekannte Leipziger Künstler Michael Triegel hat ein Auftragswerk für die Kirche des Klosters Wechselburg geschaffen. Das Porträt der heiligen Teresia Benedicta vom Kreuz wird laut Mitteilung des Bistums Dresden-Meißen am 2. Mai von Bischof Heinrich Timmerevers geweiht und erstmals über dem nördlichen Seitenaltar öffentlich zu sehen sein. Die in Auschwitz gestorbene Nonne ist Patronin der 2020 neu gegründeten Pfarrei Limbach-Oberfrohna, die zur Gemeinde in Wechselburg gehört und das Gemälde in Auftrag gab.

Konvertierte Jüdin als Mittlerin zwischen Religionen verehrt

Als Edith Stein 1891 in Breslau geboren konvertierte die Jüdin später zum Christentum, wurde Ordensfrau und 1942 von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet. Die Philosophin und Frauenrechtlerin wird als Mittlerin zwischen den Religionen verehrt. 1998 sprach Papst Johannes Paul II. sie heilig.

Das Gotteshaus, ein romanischer Bau mit berühmtem Lettner - einer Schranke aus Rochlitzer Porphyr und Eichenholz, das früher Geistlichkeit und Volk trennte, ist Wallfahrtsort, Päpstliche Basilika, Kloster- und Gemeindekirche in einem. Triegel, ein Vertreter der „Neuen Leipziger Schule“, beschäftigt sich in seiner Kunst mit religiösen und kirchlichen Themen - 2010 porträtierte er Papst Benedikt XVI. (1927-2022).