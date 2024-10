Geld vom Land für Pferdezucht an Galopprennbahn in Halle

Das Land Sachsen-Anhalt gibt 8000 Euro Fördermittel für Spitzenleistungen in der Pferdezucht an Halles Galopprennbahn. (Archivbild)

Halle - Zur Förderung von Spitzenleistungen in der Pferdezucht erhält der Verein Rennclub Halle Geld vom Land. Sachsen-Anhalts Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) übergab einen Förderbescheid über rund 8.000 Euro, wie das Ministerium in Magdeburg mitteilte. Mit dem Geld sollen Leistungsprüfungen unterstützt werden. Die Galopprennbahn und der Rennclub haben eine lange Tradition. Seit 1913 wird auf den Passendorfer Wiesen in Halle Pferderennsport betrieben, wie es hieß. Die Landesförderung sei auch eine Investition in die Sicherung des Erbes künftiger Generationen.