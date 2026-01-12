Tauwetter und gefrierender Regen machen die Straßen in Niedersachsen und Bremen rutschig. Der Wetterdienst warnt vor Glätte.

Hannover/Bremen - Die nächsten Tag werden in Niedersachsen und Bremen deutlich milder und wechselhaft. Das kann zu Glatteis führen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Am Montag schneit es zunächst noch, der Schnee geht von West nach Ost ziehend in gefrierenden Regen über. Zudem regnet es auf gefrorene Böden. Vor allem im Harz bleibt es bis in die Abendstunden glatt. An der Nordsee wehen bis zum Vormittag starke Winde. Die Höchstwerte liegen bei minus 1 bis plus 5 Grad.

In der Nacht auf Dienstag regnet es weiter, im Süden und Osten Niedersachsen teils noch gefrierend. Im Osten kann zudem noch leichter Frost auftreten bei Temperaturen um -1 Grad. Es wird vor Glätte gewarnt.

Deutlich mildere Temperaturen

Der Dienstag zeigt sich bedeckt und teilweise mit Regenschauern. Die Höchstwerte steigen auf 3 bis 7 Grad. Besonders in Südniedersachsen kann es zu Nebelbildung kommen. In der Nacht zum Mittwoch soll es zeitweise regnen. Die Tiefstwerte liegen bei rund 4 Grad im Westen und um 1 Grad im Osten.

Am Mittwoch wird es noch milder, es kommt zu einem beachtlichen Temperatursprung, wie ein Sprecher des DWD sagte. „Nach leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen kommen jetzt leicht überdurchschnittliche.“ Die Maximalwerte liegen bei 8 bis 9 Grad.