Turmfalken haben in Erfurt wieder einen besonderen Brutplatz bezogen.

Ein Turmfalke fliegt am Himmel über dem Schloss Köthen.

Erfurt - Turmfalken haben wieder einen Nistplatz unter dem Dach des Thüringer Umweltministeriums in Erfurt bezogen. Vier Eier habe das Weibchen bereits ins Nest gelegt, teilte das Ministerium am Montag mit. Turmfalken nutzen den ehemaligen Lüftungsschacht schon seit einigen Jahren immer wieder als Brutplatz. „In etwa vier Wochen erwarten wir das Schlüpfen der jungen Turmfalken, dann sind die Eltern für zwei Monate gefordert, ausreichend Nahrung heranzuschaffen“, so Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne).

Wer die Entwicklung des Turmfalkennachwuchses verfolgen möchte, kann das über die Internetseite https://umwelt.thueringen.de/turmfalken.

Zwischen 2700 und 3500 Turmfalkenpaare gibt es nach Angaben der Staatlichen Vogelschutzwarte Seebach in Thüringen. Deutschlandweit schätzen Experten die Zahl auf etwa 44.000 bis 73.000.