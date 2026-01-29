Eindhoven - Glückwünsche und Dank bekam Jamal Musiala zu nächtlicher Stunde auch von allerhöchster Stelle beim FC Bayern. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen hob den 22-Jährigen nach seinem perfekten Startelf-Comeback für den Rekordmeister in der Champions League bei der PSV Eindhoven namentlich hervor. „Das war heute wirklich eine große Freude“, sagte Dreesen auf dem Bankett nach dem 2:1 (0:0) im letzten Vorrundenspiel, das den wichtigen zweiten Platz sicherte.

„Für dich Jamal hat mich das heute wirklich gefreut nach deiner langen Verletzung“, sagte Dreesen, nachdem Musiala leichtfüßig und traumhaft nach schönem Doppelpass mit Shooting-Star Lennart Karl das Führungstor (57. Minute) erzielt hatte. „Ich glaube, wir freuen uns alle für dich.“

Frohe Kunde auch für Bundestrainer Nagelsmann

Gefreut haben dürfte sich insbesondere auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Viereinhalb Monate vor dem WM-Start ist Musiala zurück und hat nun jede Menge Rückenwind, um endgültig zu alter Form zu finden. Ende März stehen die nächsten WM-Testspiele in der Schweiz und gegen Ghana an.

Monatelang war der Unterschiedsspieler des FC Bayern und der Nationalmannschaft nach seinem Wadenbeinbruch bei der Club-WM im Sommer ausgefallen. Nach nur zwei Kurzeinsätzen zuletzt in der Liga warf Trainer Vincent Kompany den Zauberfuß gleich wieder in die Startelf, um Musiala rechtzeitig für die entscheidende Saisonphase in Form zu bekommen.

Im Februar wird nun auf dem Weg dahin alles entspannter. Durch den zweiten Platz hinter dem perfekt mit acht Siegen aus acht Spielen durch die Vorrunde spazierten FC Arsenal fallen nun anders als im Vorjahr zwei nervige englische Wochen weg. „Das wird Kraft sparen“, unkte Dreesen. Top-Torjäger Harry Kane, der diesmal erstmals seit seinem Wechsel zum FC Bayern in der Königsklasse von der Bank kam und das Siegtor (84.) schoss, meinte: „Das tut uns auch mal gut, nur ein Spiel pro Woche zu haben. Wir bekommen einige Spieler zurück. Der Kader wird dadurch frischer.“

Februar wird zum Regenerationsmonat für die Bayern

Nebenbei droht Arsenal erst wieder im Finale und bis zu einem möglichen Halbfinale hätten die Bayern in den entscheidenden Rückspielen jeweils Heimrecht. „Und wir wollen jeden Titel gewinnen“, stellte Kane klar. „Dafür werden wir Jamal brauchen“, sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Auch für ihn war Musiala der Star des Abends. „Ein überragendes Tor. Das zeigt seine Qualität. Sein ganzes Spiel war überragend“, lobte Kane überschwänglich.

Überhaupt konnte sich Musiala kaum retten vor Zuspruch. „Mama hat mir schon tausende WhatsApp-Messages geschrieben“, verriet der 22-Jährige bei DAZN. „Ich bin vor allem glücklich, wieder auf dem Spielfeld zu sein. Mein Fokus liegt jetzt auf dem nächsten Spiel, mein Level weiter hochzubringen. Ich habe gute Aktionen gehabt, komme jetzt langsam wieder rein“, sagte Musiala „demütig und dankbar“, wie es Sportchef Max Eberl beschrieb: „Keiner erwartet Wunderdinge von Jamal. Und trotzdem hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht nach so langer Zeit.“

Eberl lobte insbesondere auch Coach Kompany für dessen Kadermanagement. Kompany wurde nicht nur für Musialas Einsatz belohnt, auch bei Jonas Urbig bewies er ein feines Näschen. Der ebenfalls 22 Jahre alte Keeper bekam trotz seines Patzers in der Bundesliga beim 1:2 am Wochenende gegen Augsburg erneut die Chance und den Vorzug vor dem 39 Jahre alten Manuel Neuer und zeigte eine überragende Reaktion. Mit etlichen Paraden wurde Urbig diesmal sogar zum besten Spieler der Partie gewählt. „Das zeigt, was für ein großer Charakter und was für ein sehr guter Torwart er ist“, befand Eberl.

Auch bei Urbig wird Kompany belohnt

Während Urbig nun aber wieder ins zweite Glied rückt, geht die Wiedereingliederung bei Hoffnungsträger Musiala weiter. Und dies wird nach dem nächsten Spiel am Samstag beim Hamburger SV auch entspannter, weil danach ungewöhnlich viel Zeit für Training ist. Abgesehen vom Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig stehen englische Wochen durch die Champions League erst wieder im März an.

Dann könnte es auch wieder zu einem deutschen Duell kommen. Neben Atalanta Bergamo und Olympiakos Piräus kommen im Achtelfinale auch Borussia Dortmund und wieder Bayer Leverkusen als Gegner infrage. Bereits im Vorjahr hatten die Bayern Leverkusen im Achtelfinale eliminiert. Beim 3:0 im Hinspiel hatte Musiala sein bis Mittwoch letztes Champions-League-Tor erzielt. Pünktlich zur entscheidenden Saisonphase und rechtzeitig vor der WM ist er nun zurück.