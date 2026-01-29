Der Stiftsberg ist Quedlinburgs ganzer Stolz. Jahrelang war das Unesco-Weltkulturerbe nun nicht zugänglich. Ab Ende März ändert sich das.

Quedlinburg - Nach jahrelanger Sanierung soll der Stiftsberg in Quedlinburg ab Ende März wieder für Besucherinnen und Besucher zugänglich sein. Ab dem 28. März sei unter anderem der neue gemeinsame Eingangsbereich von Schloss und Kirche geöffnet, teilte die Stadt mit. Der Stiftsberg ist der Kern des Unesco-Weltkulturerbes von Quedlinburg.

Außerdem würden die neu restaurierte Architektur des Ensembles, die Innenhöfe mit den neu gestalteten Fassaden der Stiftsgebäude und der Garten mit dem rekonstruierten Gartenhaus präsentiert, hieß es.

„Ebenfalls zu erleben sind die neugestaltete Schwarze Küche sowie die neue Ausstellung in der Stiftskirche St. Servatii im Westwerk, im hohen Chor, im Vorraum der Schatzkammer sowie der Krypta.“ Nach der Eröffnung erster Bereiche sollen in den nächsten Monaten weitere dazukommen - unter anderem weitere Ausstellungsteile.

Musealer Rundgang noch nicht vollständig

Der Stiftsberg zeige sich ab Ende März erstmals wieder als zusammenhängender Ort. Der vollständige museale Rundgang mit der Ausstellung im Schlossmuseum soll dann im dritten Quartal dieses Jahres erlebbar werden.

König Heinrich I. hatte ab 919 in Quedlinburg bauen lassen und wurde 936 auch dort bestattet. Heute werden Stiftskirche, Domschatz und Schloss museal und kirchlich genutzt. Nach den Sanierungsarbeiten sollen Interessierte dann auch einen Rundgang durch das Ensemble aus Stiftskirche, Stiftsgebäuden, Schloss und Gärten machen können.

Quedlinburg mit der Stiftskirche, dem Schloss und der Altstadt wurde Ende 1994 in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen.