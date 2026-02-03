Im Landkreis Mittelsachsen bricht am Abend ein Feuer in einer Werkstatt aus. Auch einen Tag später laufen noch immer die Löscharbeiten.

Oberschöna - Die Gefahrenmeldung nach einem Großbrand in einer Werkstatt in Oberschöna (Landkreis Mittelsachsen) ist aufgehoben worden. Die Rauchentwicklung ist laut einem Sprecher der Regionalleitstelle Chemnitz nicht mehr so groß, dass gewarnt werden müsste. Sie galt auch für die Ortschaften Kleinschirma, Wegefarth, Oederan und Memmendorf sowie die nahegelegene Stadt Freiberg. Die Löscharbeiten sind demnach aber weiterhin nicht abgeschlossen.

Aus bislang noch unbekannten Gründen war das Feuer bereits am Montagabend ausgebrochen und hat auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus übergegriffen, hieß es von der Polizei. Sechs Bewohner mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

In der Werkstatt wurden einem Polizeisprecher zufolge Schrottfahrzeuge gelagert. Das Gebäude sei komplett ausgebrannt. Es wird ein hoher Sachschaden vermutet.