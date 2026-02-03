Ryan Naderi von Hansa Rostock war auch bei deutschen Proficlubs begehrt. Nach langen Verhandlungen wechselt der Stürmer jetzt nach Schottland - für eine Rekord-Millionensumme.

Rostock - Für eine Drittliga-Rekordsumme hat Hansa Rostock seinen besten Stürmer Ryan Naderi an den schottischen Spitzenclub Glasgow Rangers abgegeben. Der Europa-League-Finalist von 2022 zahlt nach Informationen der „Bild“-Zeitung und des Senders Sky bis zu sechs Millionen Euro für den 22-jährigen Angreifer. So viel war nach übereinstimmenden Berichten noch nie für einen Spieler der 3. Liga ausgegeben worden. Naderi ist zudem der teuerste Verkauf der Rostocker Vereinshistorie.

„Das Angebot vom Rangers Football Club hat eine Dimension erreicht, die ein Drittligist nicht ablehnen kann“, sagte Hansa-Vorstandschef Ronald Maul. Naderi habe die Chance, international zu spielen. „Diesen Traum konnten und wollten wir ihm nicht verwehren.“ Rangers-Trainer ist der Deutsche Danny Röhl.

Naderi: Möchte Titel gewinnen mit Rangers

Der 1,94 Meter große Naderi wurde bei Dynamo Dresden und Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Im August 2024 wechselte er nach Rostock. In der laufenden Drittliga-Saison erzielte Naderi bereits acht Tore für den FC Hansa - darunter den späten Siegtreffer zum 2:1 gegen den FC Erzgebirge Aue im ersten Spiel nach der Winterpause.

„Ich will das Beste aus dieser Möglichkeit machen“, sagte Naderi laut Mitteilung seines neuen Vereins. „Die Rangers sind ein weltbekannter Club mit einer langen Geschichte, reich an Titeln, und genau das möchte ich hier erreichen.“