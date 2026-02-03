Ein umgekippter Lkw sorgt auf der A36 für Verkehrsbehinderungen. Für die Bergungsarbeiten wird die Strecke bald voll gesperrt.

Hoym - Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 36 ist die Strecke zwischen Hoym und Quedlinburg-Ost in Fahrtrichtung Braunschweig teilweise gesperrt. Noch ist laut einer Sprecherin der Autobahnpolizei der linke Fahrstreifen frei, soll aber für die Bergungsarbeiten bald ebenfalls gesperrt werden.

Bei dem Unfall war ein Lkw zunächst von der Fahrbahn abgekommen. Als der 41-jährige Fahrer gegenlenken wollte, kippte das Fahrzeug um. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Gegenfahrbahn ist derweil frei befahrbar.