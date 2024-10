In Rotterdam hat Lutsharel Geertruida alle nationalen Titel gewonnen, die es gibt. In Leipzig verfolgt der Rechtsverteidiger ähnliche Ziele.

Leipzig - Lutsharel Geertruida visiert mit seinem neuen Verein RB Leipzig hohe Ziele an. „Ich möchte Titel mit RB Leipzig gewinnen. Kein Zweifel“, sagte der 24 Jahre alte Niederländer der vereinseigenen Webseite. Mit seinem vorherigen Club Feyenoord, für den der Außenverteidiger zwölf Jahre spielte, habe er alle möglichen Titel gewonnen, zuletzt als Kapitän, „für mich war es an der Zeit für etwas Neues.“

Bereits vor einem Jahr stand der 13-malige Nationalspieler vor einem Wechsel nach Leipzig. „Aber es hat dann doch nicht geklappt. Ich glaube, dass alles immer aus einem Grund geschieht. Und dieses Jahr hat es dann sein sollen.“

In diesem Sommer wurde Geertruida, der sich abseits des Platzes als „etwas schüchtern“ einstuft, nach der EM in Deutschland von seinem Nationalmannschaftskollegen Xavi bearbeitet. „Er hat mich im Sommer den gesamten Urlaub über versucht zu überzeugen, zu RB zu kommen. Wir waren zusammen in Südfrankreich und er hat die ganze Zeit gesagt, dass ich unbedingt zu RB Leipzig kommen muss.“

Wohlfühlen mit dem Ball am Fuß

Trotz seiner Position als Außenverteidiger sieht sich Geertruida als vielseitigen Spieler, der in engen Räumen agiert und auch gerne dribbelt: „Ich gewinne aber auch gerne Zweikämpfe und schieße gerne Tore. Und ich fühle mich auch wohl, wenn ich den Ball am Fuß habe und wir im Ballbesitz sind.“

Mit seinem Wechsel zu RB erhofft sich der von der Karibikinsel Curacao stammende Fußball-Profi einen weiteren Karriereschub angesichts der Mischung aus „sehr vielen jungen und sehr talentierten Spieler und einigen erfahrenen Spielern“, sagte Geertruida: „Und Marco Rose ist ein sehr leidenschaftlicher Trainer, der mir bei meiner Entwicklung helfen kann.“