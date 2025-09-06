Wolfgang Böhmer prägte als Ministerpräsident und Ehrenbürger Wittenbergs eine Ära. Jetzt haben ihm Bürger, die Stadt und Weggefährten in der Schlosskirche die letzte Ehre erwiesen.

In der Wittenberger Schlosskirche wurde an den ehemaligen Ministerpräsidenten Wolfgang Böhmer erinnert.

Wittenberg - Bei einer Gedenkandacht in der Wittenberger Schlosskirche haben sich Stadt, Kirchenvertreter und Bürger vom verstorbenen Ministerpräsidenten Wolfgang Böhmer verabschiedet. Eingeladen hatten das Paul Gerhardt Stift, die Schlosskirche Wittenberg und die Lutherstadt Wittenberg, deren Ehrenbürger Böhmer war. Unter den Gästen war auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Böhmer war im Juni im Alter von 89 Jahren gestorben. Der ehemalige Gynäkologie-Chefarzt war von 2002 bis 2011 Ministerpräsident Sachsen-Anhalts. Seine politische Laufbahn hatte Böhmer als Landtagsabgeordneter 1990 begonnen. Im Parlament war er zeitweise Vizepräsident und Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion gewesen.

„Der Tod unseres Ehrenbürgers Prof. Dr. Wolfgang Böhmer ist für viele

Bürgerinnen und Bürger ein großer Verlust. Durch sein unermüdliches

Wirken für die Lutherstadt Wittenberg hinterlässt er in der Geschichte

unserer Stadt tiefe Spuren“, hatte die Stadt vorab mitgeteilt. Böhmer war 2013 die Ehrenbürgerwürde als höchste Auszeichnung der Stadt verliehen worden.