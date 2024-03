Gaudenz bleibt bis 2029 Generalmusikdirektor in Jena

Jena - Simon Gaudenz bleibt bis zur Spielzeit 2028/29 Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie. Der aus der Schweiz stammende 49-Jährige habe eine entsprechende Vertragsverlängerung am Donnerstag unterzeichnet, teilte das Orchester am Freitag mit. „Die Vertragsverlängerung ist für Jena ein Glücksgriff“, sagte Friedrun Vollmer, Werkleiterin von JenaKultur für Kulturentwicklung und kulturelle Bildung, laut Mitteilung. Die Philharmonie habe dank Gaudenz an Ausstrahlung gewonnen und sei auf ein künstlerisches Plateau gehoben worden, das keine nationalen Vergleiche scheuen müsse.

Auch Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) lobte Gaudenz' Arbeit: „Der Mahler-Scartazzini-Zyklus hat Jena global auf die Musiklandkarte gesetzt, die Einspielungen werden auf Augenhöhe mit den ganz großen Orchestern dieser Welt besprochen.“

Gaudenz ist seit der Spielzeit 2018/19 Generalmusikdirektor bei Thüringens größtem Konzertorchester. Unter ihm startete die Philharmonie das Vorhaben, zehn Uraufführungen des Schweizer Komponisten Andrea Lorenzo Scartazzini auf die Bühnen zu bringen. Diese sollen in zehn Sinfonien Gustav Mahlers einführen.