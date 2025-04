Gashändler VNG gibt Tochter-Anteile an Fondsmanager ab

VNG verkauft fast die Hälfte seiner Biogastochter an den Fondsmanager CVC DIF. (Archivbild)

Leipzig - Der Leipziger Gaskonzern VNG hat fast die Hälfte seiner Biogastochter Balance Erneuerbare Energien GmbH an einen neuen Partner verkauft. Wie der Gashändler mitteilte, soll der Fondsmanager CVC DIF 49 Prozent der Anteile der VNG-Tochter übernehmen. Ziel sei es, das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Die Partnerschaft soll helfen, Balance als führende Biogasplattform in Deutschland auszubauen. VNG bleibt weiterhin Mehrheitseigentümerin. Die 42 Anlagen von Balance stehen vor allem in Nord- und Ostdeutschland und können laut dem Unternehmen jährlich rechnerisch mehr als 180.000 Haushalte mit klimafreundlicher Energie versorgen.

Biogas gilt als wichtiger Baustein für die Energiewende – vor allem, weil es unabhängig vom Wetter erzeugt werden kann und damit Wind- und Solarstrom ergänzt. Die Beteiligung von CVC DIF sei Teil der Konzernstrategie „VNG 2030“, mit der sich das Unternehmen stärker auf erneuerbare und dekarbonisierte Gase wie Biogas und Wasserstoff ausrichten will.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Milliardenfonds mit Fokus auf grüne Infrastruktur

CVC DIF mit Hauptsitz in Amsterdam ist die Infrastruktursparte des globalen Investmentunternehmens CVC Capital Partners. Der Fonds investiert unter anderem in Energie, Verkehr und digitale Infrastruktur. Weltweit verwaltet CVC DIF rund 19 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln.

Balance wurde 2006 gegründet und zählt mittlerweile zu den führenden Betreibern von Biogasanlagen in Deutschland.