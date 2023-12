Bad Nenndorf - Die nächste Landesgartenschau in Niedersachsen wird am 22. April 2026 in Bad Nenndorf eröffnet. Der Eröffnungstag soll mit einem offiziellen Festakt, zahlreichen Aktionen und einem stimmungsvollen Rahmenprogramm gefeiert werden, wie der Aufsichtsratsvorsitzende der Landesgartenschau Bad Nenndorf gGmbH, Mike Schmidt, am Dienstag laut einer Mitteilung erklärte. „Das wird ein toller Tag für Bad Nenndorf und die gesamte Region - und es ist nur der Auftakt für sechs großartige Monate.“ Zuvor hatte der Aufsichtsrat am Montagabend über die genauen Termine für den Start und das Ende der Veranstaltung entschieden. Der Abschluss der Landesgartenschau ist am 18. Oktober.

Niedersachsens Landesregierung hatte im Januar 2022 die Ausrichtung der insgesamt siebten Landesgartenschau an die Kurstadt im Schaumburger Land vergeben. Das 180 Tage dauernde Gartenfestival steht unter dem Titel „Hier blüht Vielfalt“. Zum Start im April sollen etwa möglichst viele bunte Frühlingsblumen zu sehen sein. In den kommenden Wochen wollen die Veranstalter nun unter anderem das Ausstellungskonzept finalisieren.

Zu der letzten Landesgartenschau in Bad Gandersheim waren in diesem Jahr bis Mitte Oktober rund 425.000 Besucherinnen und Besucher gekommen. Es waren etwas weniger Besucher als erwartet. Die Veranstalter zeigten sich dennoch zufrieden.