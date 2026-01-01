Umpferstedt/Mellingen - Bei der Sprengung eines Garagentors im Landkreis Weimarer Land ist auch ein dahinter geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein unbekannter Täter habe gegen 1.30 Uhr ein noch unbekanntes Sprengmittel an dem Tor in der Gemeinde Umpferstedt angebracht, teilte die Polizei mit. Das Tor sei komplett zerstört und neben dem Auto auch eine Mülltonne beschädigt worden. Auf etwa 10.000 Euro schätzt die Polizei die Höhe des Sachschadens.