weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfälle: Junger Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Eil:
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt

Unfälle Junger Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Am Neujahrsmorgen kommt ein Autofahrer von der Straße ab. Der Wagen bleibt schließlich auf der Fahrerseite in einem Graben liegen.

Von dpa 01.01.2026, 14:18
Ein 19 Jahre alter Autofahrer wird nach einem Unfall bei Göttingen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Ein 19 Jahre alter Autofahrer wird nach einem Unfall bei Göttingen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Hannes P Albert/dpa

Göttingen - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf einer Landstraße bei Göttingen frontal gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 19-Jährige sei vorher aus ungeklärten Ursachen mit seinem Auto von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Der Wagen blieb schließlich auf der Fahrerseite in einem Graben liegen. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem Wrack. Er wurde am Neujahrsmorgen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.