Am Neujahrsmorgen kommt ein Autofahrer von der Straße ab. Der Wagen bleibt schließlich auf der Fahrerseite in einem Graben liegen.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer wird nach einem Unfall bei Göttingen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Göttingen - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf einer Landstraße bei Göttingen frontal gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 19-Jährige sei vorher aus ungeklärten Ursachen mit seinem Auto von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Der Wagen blieb schließlich auf der Fahrerseite in einem Graben liegen. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem Wrack. Er wurde am Neujahrsmorgen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.